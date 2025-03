La finale de “Ma thèse en 180 secondes” fait un tabac sur les réseaux

Wendy Le Mouëllic de l’Université de Toulouse, est le grand vainqueur de la finale nationale à Nice du concours “Ma thèse en 180 secondes” organisée par le CNRS et France Universités, avec le soutien de l’Université Côte d’Azur. Elle l’a remporté sur un sujet pas forcément facile à présenter : “Caractérisation des voies d’acquisition du soufre et de la biosynthèse de cystéine de Mycobacterium tuberculosis pendant l’infection”. Wendy Le Mouëllic représentera la France lors de la finale internationale le 21 novembre prochain à Abidjan (Côte d’Ivoire). N'hésitez pas à cliquer pour voir ou revoir sa prestation. Du grand art narratif. (Photo : Les lauréates et lauréats 2024 du concours « Ma thèse en 180 secondes ». De gauche à droite : Seyta Ley-Ngardigal, Aïcha Loïal, Wendy Le Mouëllic, Elie Kadoche, Mélyne Baudin Marie © MT180 France Universités-CNRS, David PELL)

Mélyne Baudin Marie de Nantes Université (revoir sa présentation) et Elie Kadoche (voir sa prestation) de l’Institut Polytechnique de Paris ont remporté respectivement les 2e et 3e prix du jury hier soir à l’Opéra de Nice. Aïcha Loïal de l’Université des Antilles a reçu le prix du public, tandis que le prix des lycées a été décerné à Seyta Ley-Ngardigal de l’Université de Bordeaux.

Plus de 600 personnes étaient rassemblées hier mercredi pour cette soirée exceptionnelle à l'Opéra de Nice, auxquels s’ajoutaient environ 6.000 internautes qui ont suivi la retransmission en direct via Twitch ainsi que sur YouTube. En rassemblant plus de 5.300 téléspectateurs, le streamer FibreTigre a réalisé la meilleure audience française hier soir sur Twitch. C’était la première fois que la finale nationale de ce concours était diffusée sur la plateforme.