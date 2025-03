La flamme olympique traversera les Alpes-Maritimes, mardi 18 juin

De grands moments en perspective dans les Alpes-Maritimes, mardi 18 juin, avec la traversée de la flamme olympique dans le département. Elle arrivera à 8h05 à Villefranche en surgissant carrément de l'eau, portée par la championne d’apnée Alice Modolo. La flamme passera ensuite par six autres sites iconiques azuréens : Grasse, Cannes, Valberg, Antibes Juan-les-Pins, La Colmiane/Valdeblore pour finir la journée à Nice qui accueillera la cérémonie d’allumage du chaudron en fin de journée.

L'étape de Grasse commencera à 9 heures, départ Cours Honoré-Cresp, avec pour porter la flamme Jacques Chibois, champion de la gastronomie et seul porteur azuréen non sportif. 3ème étape azuréenne ensuite à Cannes (départ 11h28 du Vieux port). Puis ce sera dans la foulée Valberg (départ 13h18 avec Julia Pereira de Sous-Mabileau, vice-championne Olympique de snowboard cross), Antibes à 15h07 au départ de la Pinède direction Fort Carré, La Colmiane (16h33), pour terminer la journée à Nice (départ 17h56 - Avenue des grenouillères) pour une parade sur la Prom' jusqu'au quai des Etats-Unis. Champion d'ultra-trail, Sébastien Camus sera chargé de cette 7ème et dernière étape azuréenne, avec un transport de la flamme qui sera également assuré par des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016. Un symbole.