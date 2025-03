La Fondation Sophia Antipolis au “Digital Davos” de Riyad

La Fondation Sophia Antipolis poursuit son travail de reconnection aux grands centres d’innovation mondiaux. Philippe Mariani pour Sophia Antipolis et Marco Landi au nom de l’Institut EuropIA ont participé à Riyad au lancement de LEAP 24. Baptisé “The Digital Davos” il est considéré comme l’un des plus grands salons technologiques au monde avec la participation de plus de 1.800 exposants internationaux et locaux, et plus de 1.000 experts techniques et 600 startups. Aux côtés d’innovateurs technologiques mondiaux, la FSA a eu l’occasion de présenter le parc technologique et ses technologies émergentes de pointe auxquelles s'ajoute une touche de technologie pour l’humanité.