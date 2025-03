La France organisera à Paris le prochain Sommet sur la sécurité de l’IA

Alors que les inquiétudes se font de plus en plus pressantes sur les risques potentiels de l’Intelligence Artificielle, la France a annoncé qu’elle organisera à Paris la prochaine édition “physique” du Sommet sur l’intelligence artificielle. L’annonce a été faite à l’ouverture du premier AI Safety Summit (Sommet sur la sécurité de l’intelligence artificielle) qui se tient du 1er au 2 novembre à Londres en Grande Bretagne. (Photo illustration JAANAxIA).

"Une des plus grandes menaces existentielles pour l’humanité"

Lors de ce sommet, Elon Musk (Tesla, SpaceX, X…) qui fut un des fondateurs d’Open AI a même lancé une mise en garde sévère : l’IA pourrait devenir l’une des plus grandes menaces existentielles pour l’humanité. “Pour la première fois, nous nous trouvons dans une situation où quelque chose sera bien plus intelligent que l’humain le plus intelligent”, a-t-il expliqué, soulignant la nécessité d’un “arbitre indépendant, qui puisse observer ce que font les entreprises de l’IA et sonner l’alarme s’il a des inquiétudes”. Cela sans “inhiber le côté positif de l’IA".

Les risques potentiels de l'IA

Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique que pilote Bruno Le Maire, rappelle quant à lui dans un communiqué que “les technologies d’intelligence artificielle sont des vecteurs de progrès considérables, mais comportent également des risques. Utilisée par des acteurs malveillants, l'intelligence artificielle de pointe peut par exemple faciliter des cyberattaques, des campagnes de désinformation ou la conception d’armes biologiques ou chimiques. Le Sommet sur la sécurité de l’intelligence artificielle propose de lancer des travaux internationaux sur ces risques technologiques extrêmes, voire potentiellement existentiels” indique-t-il.

Des initiatives de régulation en cours

Et le Ministère de rappeler que d’autres initiatives nationales, européennes et mondiales, en matière de développement et régulation de l’IA sont en cours dont notamment le partenariat mondial pour l’intelligence artificielle lancé en 2020, initiative franco-canadienne de coopération internationale visant à soutenir le développement responsable et l’utilisation centrée sur l’humain de l’intelligence artificielle. D'autre part, parallèlement au “Processus d’Hiroshima” que prépare le G7 pour promouvoir des garde-fous pour les systèmes avancés d'IA au niveau mondial, une réglementation de la mise sur le marché de ces technologies en Europe est en cours de finalisation.

Développer des coopérations internationales en matière de sécurité

Pour Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, “la France est un leader européen dans le développement de modèles d’intelligence artificielle. Le Gouvernement est aux côtés de tous les acteurs privés et publics pour favoriser l’innovation, et réguler selon les risques posés par ces modèles. La première édition du Sommet sur la sécurité de l’intelligence artificielle organisé par le Royaume-Uni permet notamment de développer des coopérations internationales en matière de sécurité, enjeu crucial pour les années à venir. Il était donc naturel que la France accueille la deuxième édition de ce Sommet”.

Un débat sur l’IA qui devrait aussi être au coeur du prochain WAICF (World Artificial Intelligence Cannes Festival) dont la 3ème édition se tiendra au Palais des Festivals de Cannes du 8 au 10 février 2024.