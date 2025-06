La Gaude : le projet d’EcoQuartier stratégique de La Baronne est lancé

C’est parti pour le projet d'aménagement de la ZAC Le Hameau de La Baronne à La Gaude, qui a reçu l'approbation de l'arrêté préfectoral en date du 4 août 2023, marquant le lancement de la phase d'aménagement de cet ÉcoQuartier stratégique. Ce projet vise à garantir un développement harmonieux, y compris la construction de logements sociaux et la création d'infrastructures appropriées. Cette initiative, menée selon le principe de la ZAC à participation, prévoit un début de travaux en 2024 avec les premières livraisons pour 2026. (Photo : le Hameau de La Baronne crédit : RICHEZ Associés).

Jusqu’à présent, la zone de La Baronne a connu une série de permis de construire délivrés de manière disparate, sans cohérence ni planification d'ensemble, notamment en ce qui concerne les équipements nécessaires tels que le réseau d'eau potable et les routes. Pour y remédier, la mairie de La Gaude, la Métropole Nice Côte d’Azur, et l'EPA Nice Ecovallée ont collaboré afin de concevoir un projet urbain cohérent et réfléchi pour ce secteur. En tant qu’aménageur, l'objectif principal de l'EPA Nice Ecovallée, est d'assurer un développement concerté tout en répondant aux besoins d'amélioration des infrastructures, d'aménagement d'espaces publics de qualité, et de préservation des espaces naturels et paysagers.

Le projet se caractérise par une démarche unique de ZAC à participation, où les propriétaires fonciers ont la possibilité de vendre directement à des promoteurs tout en respectant les règles définies par l'EPA. Le quartier vise à devenir bioclimatique et paysager, avec une attention particulière portée à l'insertion paysagère, à la gestion de l'eau et au bioclimatisme. Le développement des espaces publics, des modes de transport doux, et des logements écologiques sont au cœur d’un aménagement qui s'inscrit dans la démarche ÉcoQuartier. L'ensemble des projets se doit de respecter le référentiel environnemental Ecovallée Qualité pour promouvoir la performance environnementale.