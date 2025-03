La JCE Antibes-Sophia Antipolis lance ses soirées-débats Equi’Talk

Sous le nom d’Equi’Talk, la Jeune Chambre Économique d’Antibes Sophia-Antipolis lance une nouvelle série de quatre soirées-débats dédiées à “l'avancement de l'égalité des genres face à la santé mentale dans le monde professionnel”. Le premier des quatre événements se tiendra le 23 mai chez A Serena (épicerie corse, 7 rue Lacan), à Antibes sur le thème “Équilibre Vie Privée et Vie Professionnelle". Experts, leaders d’opinion, entrepreneurs et professionnels de la santé seront réunis pour échanger autour des défis auxquels sont confrontés les travailleurs dans leur gestion de leurs obligations professionnelles et personnelles, ainsi que des solutions innovantes pour promouvoir un meilleur équilibre.

Basée sur un principe d’inclusion, Equi’Talk abordera différentes questions par un dialogue ouvert et constructif sur des questions telles que : la conciliation travail-vie personnelle, la flexibilité des horaires, le télétravail et les politiques de congé parental. Outre les échanges tirés des expériences personnelles de chacun, les participants pourront découvrir des pratiques exemplaires pour créer des environnements de travail plus sains, égalitaires et propices à l'épanouissement personnel et professionnel.