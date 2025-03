La JCE cannoise a présenté au WAICF son programme BOOST.AI

L’IA n’est pas destinée aux seuls spécialistes du numérique et aux grandes entreprises. Encore faut-il démocratiser l’utilisation de l’Intelligence Artificielle et montrer qu'elle est à la portée de tous les professionnels. C’est ce qu’a entrepris auprès de commerçants et professionnels du territoire la Jeune Chambre Economique de Cannes - Pays de Lérins avec l’expérimentation BOOST AI. Un projet qui a été présenté au WAICF (World Artificial Intelligence Cannes Festival) le samedi, lors de la journée grand public. (Photo DR : les membres de la JCE cannoise lors de la conférence au WAICF)

Comme l’a rappelé le président de la JCE cannoise Adrien Ferreira, des experts ont été sélectionnés pour accompagner et former trois entrepreneurs à la prise en main des outils d’IA générative les plus avancés, afin d’augmenter leur productivité, accroître la qualité de leurs réalisations et même, dynamiser le processus de fonctionnement de leur entreprise.

Lors de la conférence, plus de 150 personnes ont découvert ainsi les résultats de l’expérimentation à travers les professionnels qui en ont bénéficié. “Pour moi, c'était quasiment impossible de faire une vidéo grâce à l’IA. Je suis extrêmement ravie d’avoir participé à cette expérience grâce à laquelle j’ai découvert un aspect de la vidéo qui m'était alors complètement inconnue,” a notamment témoigné Nina, réalisatrice dans l’audiovisuel.

De quoi ouvrir des perspectives nouvelles dans le public. Ainsi James, Président de l’Association des entreprises et commerces de Cannes Ouest, a même considéré que cette conférence a été pour lui une révélation. “Elle m’a ouvert les yeux sur les possibilités de l’intelligence artificielle. Je me sens prêt à utiliser l’IA dès demain dans le cadre de mon activité.”