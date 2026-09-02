Une démarche est engagée par la Jeune Chambre Economique pour recueillir les propositions des habitants et faire émerger de nouveaux projets pour le territoire.

Dans le cadre de son action "Vis Ma Ville", la Jeune Chambre Économique de Menton – Roquebrune-Cap-Martin (JCE Menton-RCM) lance une boîte à idées intitulée "Et si votre idée devenait notre prochain projet ?". L'objectif : écouter les habitants et l'écosystème local pour faire émerger des constats partagés et générer des actions concrètes et utiles au territoire. Quatorze thématiques sont proposées pour guider les participants, parmi lesquelles nature et environnement, mobilité et transports, sécurité, jeunesse, économie locale, culture et patrimoine ou encore mer et littoral. Les propositions recueillies pourront nourrir les réflexions de la JCE, donner naissance à de nouvelles actions ou alimenter des projets plus conséquents.

Le grand public pourra découvrir la démarche et venir échanger avec les adhérents à l'occasion de deux rendez-vous : le Forum des associations de Menton, samedi 5 septembre de 10h à 18h (stand n°70, Palais de l'Europe), puis la Fête des associations de Roquebrune-Cap-Martin, samedi 12 septembre de 14h à 19h (Esplanade Jean-Gioan). Des animations seront proposées pour permettre à tous, petits et grands, de découvrir les thématiques de manière ludique.