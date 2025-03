La jeune génération économique de la Côte dans le Choiseul Sud 2023

Quelle est la jeune génération économique qui monte sur la Côte d’Azur ? L’Institut Choiseul, un think and do tank indépendant qui se déclare non partisan et à but non lucratif, en donne un aperçu à travers ses classements des jeunes leaders. On retrouvera ainsi dans le Choiseul Sud 2023 qui vient de sortir, les cent dirigeants de la région PACA de moins de 40 ans qu'il considère comme les plus représentatifs de cette jeune génération. Le classement a été publié hier mardi sur les sites de ses deux partenaires média, La Provence -en accès libre- et La Tribune et sera en ligne dès le 6 novembre sur le site web de Choiseul.

Dans les cent noms de ce classement sud, très paritaire, on retrouvera ceux de quelque 24 Azuréennes et Azuréens dans des secteurs d’activité et des positions très diverses. Ce sont plusieurs descendants des grandes familles de l’économie azuréenne qui ont gardé un esprit pionnier et un goût pour l’innovation comme Pierre Ippolito pour l’ETI du groupe Ippolito, Samantha Mane, Cécile Mul et Laurent Deveau pour l’industrie de la parfumerie.

Mais dans cette liste figurent également quelques cadres dirigeants comme Gilles Trantoul chez Amadeus, Julie Magnan-Antonini, directrice marketing de Cap3000, Fabrice Boquet, directeur général de l’OGC Nice, José Ammendola, DG du SICTIAM, ainsi que des pilotes de startup comme Justine Lipuma avec Mycophyto, Fabien Giausseran à la tête de la Villa Blu de Robertet, Adrien Gautier, fondateur de “Le Parfum citoyen”, Kevin Soler de Virteem. Ou encore un politique (c’est le seul) avec Anthony Borré, vice-président de la Métropole et premier adjoint au maire de Nice.

La liste des Azuréennes et Azuréens du Choiseul Sud 2023

Voici la liste des jeunes dirigeant(e)s azuréen(ne)s prometteur(e)s qui se placent dans les cent du Choiseul Sud 2023.