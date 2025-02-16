La Légion d’Honneur remise à Alice Guilhon, DG de SKEMA

Alice Guilhon, Directrice Générale et Présidente exécutive de SKEMA Business School a reçu la Légion d’Honneur mardi dernier à Paris lors d’une cérémonie dans les salons du Palais du Luxembourg en présence d’une centaine de personnes, parmi lesquelles des personnalités du monde de l’enseignement supérieur et de l’entreprise, des diplômés de SKEMA ainsi que des proches et amis venus saluer son parcours.

Nommée au grade de Chevalier lors de la promotion du 14 juillet 2024, Alice Guilhon avait souhaité que ce soit Frank Bournois, vice-président et doyen de CEIBS (China Europe International Business School), qui lui remette cette distinction. Ce dernier a notamment souligné leur engagement commun pour la défense des intérêts des grandes écoles françaises, d’abord au sein de la Conférence des Grandes Écoles, puis à travers la création de la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises de Management (CDEFM), association portée par Alice Guilhon en 2021 et qu’elle a présidée jusqu’en 2024.

“Alice Guilhon sait conjuguer rigueur intellectuelle et audace entrepreneuriale tout en restant fidèle à ses valeurs et ses engagements. Elle fait honneur à toute la communauté de l’enseignement supérieur” a-t-il conclu.