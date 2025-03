La Métropole lance un projet de campus international à Cagnes-sur-Mer

La Métropole Nice Côte d'Azur a annoncé le lancement d’une étude pour la création d’un campus de formation supérieure à Cagnes-sur-Mer, ville qui accueille déjà la renommée Besign School (ex-SDS, The Sustainable Design School). Ce projet, dévoilé lors du Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI) à Paris, met en avant une localisation stratégique entre Nice, Sophia Antipolis, l’aéroport international Nice Côte d’Azur, avec la proximité de l’Université Côte d’Azur.

Ce campus, est-il souligné, vise à respecter des normes élevées en matière de développement durable et d’excellence académique. L’étude en cours couvre divers aspects, notamment la conception du campus, ses infrastructures, la définition des programmes académiques, et l’identification de partenaires éducatifs de premier plan. La Direction de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de la formation de la Métropole cherche notamment à attirer un grand groupe d’éducation, renforçant ainsi la stature internationale de la Métropole comme un centre d’excellence éducative.