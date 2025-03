La Métropole va lancer un nouveau salon nautique avec Grand Pavois Organisation

“Nice Boating Tomorrow,”, c’est le nom d’un grand rendez-vous du nautisme de demain que la Métropole Nice Côte d’Azur va construire en partenariat avec Grand Pavois Organisation (GPO), créateur d’événements nautiques dont le Grand Pavois de la Rochelle, le salon français phare consacré à la voile. Il s’agira d’un événement unique dédié au nautisme responsable, précise la Métropole. La convention la liant à Grand Pavois Organisation sera signée par Christian Estrosi, président de la Métropole et Alain Pochon, président de GPO, le jeudi 30 mai à 17h30 sur le Quai Infernet du Port de Nice. On en saura alors un peu plus sur ce nouveau salon.