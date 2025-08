La Napoule Boat Show à Mandelieu : le grand salon de l’occasion

“La Napoule Boat Show” s’est ouvert hier jeudi sur le Port de La Napoule et se tient jusqu’au 30 avril. Entrée gratuite, ouverture de 10 à 19 heures (10 à 18 heures le dimanche). Ce salon, qui fait la part belle au marché de l’occasion (c'est son ADN) avec 60% des bateaux présentés, est l’un des tout premiers rendez-vous nautiques du printemps en France. Il regroupe les plus belles marques françaises et internationales pour des unités de 2 à 25 mètres. Pour cette 31ème édition, près de deux cents bateaux sont réunis.

Parmi eux, quelques avant-premières et exclusivités comme Yachting Boat qui présentera le Levanzo 25 et Glémot Yachting le Rand Boats. Des innovations aussi avec le Candela C8 de Sud Plaisance, bateau électrique à foil ou encore le SEAir avec Arès Yachting Service, Flying Boat, un semi rigide sur foil. Des animations sont également au programme des quatre journées tandis qu’en parallèle et au cœur du Salon, les concessionnaires de voitures sont également présents à travers 20 marques -parmi lesquelles Ferrari et Aston Martin- qui exposeront leurs modèles.