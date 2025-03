“La nouvelle Florence”, la fresque monumentale qui rend hommage à Sophia

Avec la fresque urbaine terminée début juillet à Garbejaire, c’est l’esprit de Sophia Antipolis qui s’affiche dans ce quartier. Baptisée “La Nouvelle Florence”, cette fresque gigantesque a de quoi séduire les habitants de Garbejaire comme les Sophipolitains en général. (Photo DR : la fresque de César Malfi se déploie sur cinq étages).

Spécialement créée pour la Ville par César Malfi, l’œuvre reprend les grandes sources de l’imaginaire de Sophia Antipolis : un visage féminin, référence à Sophia (sagesse en grec), relié à un personnage masculin en la personne d’Augustin de Grimaldi. évêque de Grasse et abbé commendataire de Lérins, à l’origine de la création en 1519 du village de Valbonne. Un symbole de la fertilisation croisée chère à Pierre Laffitte.

Cette fresque monumentale, qui s’élève sur cinq étages a été inaugurée le 6 juillet dernier à la Guardiole en présence de l’artiste César Malfi, du maire Joseph Cesaro, de Karine Chakir, adjointe à la Culture, d’Elena Magliaro, adjointe à l’Education et Jean-Benoît Murat, conseiller municipal à la vie associative. “La nouvelle Florence”, célébration visuelle de l’innovation et de l’histoire, dialogue entre ancien et moderne, se présente désormais comme l’élément central à découvrir sur le parcours d’art urbain “Garbe’J’erre” !

Photo Philippe Mariani : Le directeur des Relations internationales de la Fondation Sophia Antipolis n'a pas manqué de photographier l'une des étapes de la réalisation. On y voit César Malfi, minuscule dans une nacelle au-dessus de l'oeil de la déesse, ce qui donne la mesure de cette fresque urbaine.