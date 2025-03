La Nuit européenne des Musées se décline sur la Côte

C’est la 20ème Nuit européenne des Musées, demain, samedi 18 mai. Partout en Europe, près de 3 000 musées (dont 1.300 en France) proposeront une programmation spéciale pour faire découvrir ou redécouvrir gratuitement leurs riches collections. La Côte d’Azur sera de la fête. Les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes notamment ouvriront gratuitement leurs portes à partir de 18 heures avec à la clé des animations pour redécouvrir vos musées préférés autrement, avec un programme de spectacle, ateliers et visites guidées sur des thèmes originaux,en famille ou entre amis, autour des œuvres de Marc Chagall, Fernand Léger et Pablo Picasso.

Des animations insolites aussi à découvrir au musée des Merveilles à Tende, au musée des arts asiatiques et à l’espace Lympia à Nice ou encore à grasse au Musée International de la Parfumerie avec les territoires olfactifs (à 18 heures) et le Musée d'Art et d'histoire de Provence et dans plein d'autres de musées de la Côte, de Menton à Mandelieu en passant par Cannes et Antibes. Une première aussi à la Ville Ephrussi à Saint-Jean Cap Ferrat qui ouvrira là aussi gratuitement ses portes de 19 heures à minuit.