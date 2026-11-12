"La Petite Maison" : bataille judiciaire internationale autour de la marque

Propriétaire historique du célèbre restaurant niçois, Nicole Rubi accuse son franchisé international d’avoir déposé le nom à son insu, et mène des procédures dans une dizaine de pays pour récupérer sa marque.

Nicole Rubi, propriétaire historique de La Petite Maison, l’institution de la rue Saint-François-de-Paule à Nice, a engagé une bataille judiciaire internationale pour reprendre le contrôle de sa marque. Selon une enquête de Challenges publiée le 10 novembre, elle accuse son franchisé international d’avoir déposé la marque sans l’en informer, et dénonce une "spoliation". (Photo DR : La Petite Maison à Nice, un restaurant emblématique qui s'est déployé à l'international).

Épaulée par sa fille Anne-Laure et par son associé David Barokas, elle a engagé des procédures dans une dizaine de pays, dont une devant la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles. "Au début, je n’y ai pas cru, je suis restée prostrée et puis j’ai décidé de me défendre", confie-t-elle à l’hebdomadaire. Ces accusations n’ont, à ce stade, pas été tranchées par un jugement.

Le différend trouve sa source dans l’expansion internationale de l’enseigne, développée par les hommes d’affaires Bob Ramchand et Arjun Waney. Selon le récit de Bob Ramchand en 2014, un accord négocié avec Bernard Ollé, alors associé de Nicole Rubi, leur a accordé des droits exclusifs d’exploitation dans le monde, à l’exception de la France. Ce réseau est aujourd’hui connu sous le nom de LPM.

Toute la question est désormais de distinguer le droit d’exploiter l’enseigne à l’étranger de la propriété même de la marque. En parallèle, la famille Rubi développe sa propre filière avec DB Group, le groupe de David Barokas, qui doit ouvrir une Petite Maison à Paris, rue du Boccador, la semaine prochaine, le 19 novembre. Son premier restaurant à Paris, après Cannes, Marbella en Espagne, et Antigua dans les Caraïbes.