La Région Sud mobilise 3,5 M€ pour la cybersécurité des PME

Face à l'augmentation des cyberattaques, c’est un dispositif qualifié “d’inédit” qu’a mis en place la Région Sud pour assurer la cybersécurité des PME. Elle a voté ainsi vendredi la mobilisation de 3,5 millions d'euros dans un nouveau programme baptisé "Mon bouclier cyber". Il a pour but de proposer aux PME une solution adaptée à chacune en fonction de leur degré de maturité en termes de cybersécurité (conseils d’experts professionnels, abonnement à des solutions de cybersécurité, protection de messagerie et sauvegarde de données…). Pour des besoins plus complexes, une subvention allant jusqu’à 5.000 euros pourra être accordée pour l’achat d’une solution technique labellisée. Jusqu’à 1.300 entreprises pourraient ainsi être aidées jusqu’en 2027.