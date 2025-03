La renaissance de l’association des Amis de la Fondation Sophia Antipolis

Les amis de la Fondation Sophia Antipolis étaient au rendez-vous. Pour le premier petit-déjeuner rencontre que l’association organisait à la médiathèque Colette, à Garbejaire, environ 80 personnes avaient répondu présent. Un premier rendez-vous fidèle à l’esprit du fondateur de la technopole, Pierre Laffitte, qui en tant que géologue de formation avait engagé le combat pour le climat. Sur le thème des solutions contre le réchauffement climatique et de la COP28 de Dubaï, Nathalie Hilmi, auteur principale du rapport spécial du GIEC sur l'océan et la cryosphère, inaugurait ce cycle de conférences. (Photo DR : Nathalie Hilmi, et les responsables de l'association dont Janny Plessis, la présidente - à droite).

Docteur en macroéconomie et finance internationale au Centre Scientifique de Monaco, elle a rappelé les effets directs du changement climatique sur la vie marine, avec par exemple une migration des poissons vers le Nord qui viendrait bouleverser l’équilibre alimentaire des populations du Sud. Acidification des océans, montée des eaux plus ou moins importante selon les actions que le monde va engager, augmentation des températures : sans brosser un tableau apocalyptique, Nathalie Hilmi a montré l’ampleur des menaces, chiffres à l'appui et expertises scientifiques, et rappelé la nécessité d’une prise de conscience générale pour ralentir un mouvement, déjà enclenché. Quant à la COP28, si elle n’a pas tout réglé, elle a permis notamment de dégager un accord sur la sortie des énergies fossiles.

Avec ce premier petit-déjeuner rencontre, l’association des amis de la Fondation Sophia Antipolis, a ainsi signé sa reprise d’activité. “Le 7 juillet 2021, avec le décès de Pierre Laffitte et l’épisode Covid, l’association avait tout arrêté,” explique sa présidente Janny Plessis, anciennement à la tête de SophiaMag. “En juin 2022, nous nous sommes aussi posés la question : tout arrêter ou continuer ? Et nous avons pensé à ce que nous disait Pierre Laffitte : l’action est la soeur du rêve. Nous avons donc décidé de poursuivre”.

“Nous envisageons ainsi d’organiser trois petits-déjeuners par an. Le second de 2024, aura lieu le 8 mars, journée de la femme, et portera sur le thème de la femme et de la technologie. Le troisième, sur un thème culturel ou scientifique, se tiendra entre septembre et octobre. D'autre part, fin mai ou début juin, nous allons aussi monter une “journée Pierre Laffitte”, avec un colloque sur le thème du climat au sens large.” Autant de rendez-vous ouverts à tous, aux Sophipolitains de coeur, comme à ceux qui s’intéressent aux combats que menait en visionnaire le père de Sophia Antipolis.