La route entre Saint-Sauveur-sur-Tinée et Isola coupée suite aux intempéries

Actualisation 12-02-2025-14h30 : Après des travaux d’urgence effectués dès ce matin, la route pourra rouvrir en milieu d’après-midi sous alternat de feux tricolores.

En raison des intempéries de ce week-end, un éboulement d’un pan de colline de plus de 100 m3 a impacté dans la nuit de vendredi à samedi la RM 2205, dite Route de Laghet. Cette route entre Saint-Sauveur-sur-Tinée et Isola est donc coupée à la circulation dans les deux sens pour une durée qui sera déterminée dans les prochains jours après les premiers travaux de purge. Dès hier, un géologue s’est rendu sur place et les travaux de purge et de dégagement pourront commencer dès aujourd’hui lundi. Des déviations sont mises en place au rond-point Négron dans le sens Sud-Nord et au rond-point de la Turbie dans le sens Nord-Sud. Les services de la Métropole Nice Côte d’Azur sont mobilisés pour rouvrir au plus vite.