La semaine de la mobilité est ouverte à Sophia et dans la CASA

C'est parti aujourd'hui lundi à Sophia Antipolis pour la 9ème édition du Challenge Mobilité Sophia Antipolis que Sophia Club Entreprises et l’ADEME organisent du 16 au 20 septembre à l'occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité. Pour ce Challenge, un record de participation est enregistré cette année avec 86 entreprises inscrites. Les règles de la compétition sont simples : on inscrit son établissement ; on choisit et expérimente un ou plusieurs modes transport (vélo, marche, covoiturage, transports en commun) et on motive ses collèges (chaque trajet alternatif rapporte des points à l’entreprise).

A l'occasion de l'ouverture de cette semaine de la mobilité, la CASA a confirmé de son côté à travers la présentation de rentrée d'Envibus, son engagement en faveur de solutions innovantes et éco-responsables, Présentées par Jean Leonetti et Thierry Occelli, respectivement président et vice-président de la CASA, les principales évolutions de l’offre de mobilité incluent le développement des lignes A et B du bus-tram pour améliorer la desserte de Sophia Antipolis. Dans le même temps, la digitalisation des services Envibus se poursuit, facilitant l'accès à l'information et à la réservation grâce à des outils numériques performants. Un accent particulier est également mis sur la promotion des mobilités douces, avec le déploiement de services de location de vélos à assistance électrique et l’aménagement de pistes cyclables.