La startup F-Reg recrute l’ancienne présidente du groupe Tournaire

Une startup qui s’est affirmée et qui recrute dans l’industrie plus traditionnelle de la Côte : c’est le cas de F-Reg à Biot, qui vient d’embaucher Jeanne Lions, l’ancienne présidente du groupe Tournaire, une des sociétés emblématiques de l'industrie grassoise du parfum. Jeanne Lions a travaillé 25 ans dans le groupe Tournaire à différents postes de responsabilités (directrice gestion et DSI, DAF) avant d’en prendre la présidence en octobre 2022, suite à une prise de participation majoritaire de Motion Equity Partners, société de capital investissement française.

Fondée en 2014 par Emmanuel Curinier et Thierry Courbon, deux fonctionnaires de la ville d'Antibes spécialisés dans la collecte des eaux, F-Reg a développé des systèmes de vannes “intelligentes” et apporté une nouvelle solution aux collectivités pour lutter contre les inondations et la pollution. La startup, qui fête ses 10 ans cette année et vise un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2026, a levé 2 M€ en octobre 2023 pour son développement. Jeanne Lions est désormais sa nouvelle DAF (Directrice Administrative et Financière).