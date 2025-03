La startup niçoise Akidaia, lauréate du prestigieux CES 2024 Innovation Awards

Déjà présente l’an dernier au CES Las Vegas, la startup niçoise Akidaia, spécialisée dans le contrôle d’accès, participe également cette année, sur le stand de la Région Sud, au grand salon de l’électronique américain qui se termine aujourd’hui vendredi. Elle y est présente, toute auréolée du prix Innovation Awards dans la catégorie “Cybersecurity & Personal Privacy” qui lui a été décerné et qui récompense les entreprises à l’international les plus innovantes. Des prix qui ont été confirmés par l’intérêt généré par ses solutions auprès des visiteurs du CES, qu’ils soient acheteurs ou prescripteurs. (Photo WTM : Gaël Lededantec présentait au dernier salon IBT à Nice le boîtier électronique Akidaia. Il fonctionne comme une boîte noire, n'a pas à être relié à un réseau, ne stocke aucune donnée utilisateurs, aucune clé et n'a pas besoin d'être paramétré.)

Akidaia révolutionne le contrôle d'accès

Akidaia fait partie des 16 startups de la délégation de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et c’est une des rares start-ups françaises à être primée (avec par ailleurs epicnpoc, autre startup sophipolitaine, prix de la Mobilité). Son “business” : le contrôle d’accès qu’elle vient révolutionner. Depuis plus de 30 ans, l’ensemble des solutions de contrôle d’accès fonctionnant par badges, QRCodes, biométrie, etc. ont toujours besoin d’être connectées à un réseau pour vérifier les autorisations d’accès dans une base de données.

Ce type de solution pose de nombreux problèmes. La mise en place d’une infrastructure réseau est lourde et coûteuse, notamment dans le tertiaire et les établissements recevant du public. Il est d’autre part très compliqué, voire impossible de contrôler les accès sur des sites temporaires tels que les chantiers, les sites isolés comme les lieux de stockage, les sites industriels ou simplement les locaux techniques. Enfin, si les systèmes d’ouverture sont reliés à un réseau, ces points d’accès deviennent vulnérables aux risques cyber.

Un boîtier de gestion et de contrôle des accès non-connecté

C’est pour répondre à ces problématiques qu’Akidaia a développé un boîtier de gestion et de contrôle des accès non-connecté. La “minibox” d’Akidaia, fabriquée en France, se branche en moins de 10 minutes sur un système d’ouverture électrifié, comme une porte, une barrière, un portail, un tourniquet ou même un ascenseur, et permet immédiatement de gérer et contrôler l'accès aux zones sécurisées, même en l’absence de connexion.

“Après avoir lancé la commercialisation de notre ‘’minibox’’ il y a quelques mois, nous finalisons une levée de fonds pour accélérer en 2024", note Gaël Lededantec, cofondateur et dirigeant d’Akidaia. ”Suite à un premier CES Las Vegas 2023 fructueux et nos premières ventes à l’export, notre participation au CES 2024 marque le lancement de nos ambitions internationales.”