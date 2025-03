La station de Valberg expérimente une navette autonome

Rien ne vaut une expérimentation concrète. Sur le terrain. Titulaire d’une Chaire “Territoires et Navettes autonomes”, Université Côte d’Azur, au travers de l’Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du Développement Durable (IMREDD), développe des recherches sur la problématique du développement territorial autour de la mobilité intelligente et durable et notamment du véhicule autonome. C’est dans ce contexte qu’elle a lancé à Valberg samedi dernier et jusqu’au 18 août une expérimentation de navigation en navette autonome desservant différents points d’intérêt de la station de montagne. (Photo DR).

L’expérimentation, menée en partenariat avec le Département des Alpes Maritimes et le Syndicat Mixte de Valberg se réalisera sur des voies ouvertes à la circulation publique à Valberg. Pendant ces deux semaines de la saison estivale, commençant lors de la journée Station Durable le 3 août et jusqu’au 16 août (sauf les mercredis), la navette autonome reliera le village de Valberg au parc des sports, au skate park et la vallée blanche, permettant aux nombreux usagers de tester ce mode de déplacement.

L’objectif global de l’expérimentation est de tester grandeur nature un service de mobilité autonome en milieu montagnard. Il s’agit de proposer une solution de mobilité innovante, adaptée au territoire et respectueuse de l’environnement, et d’en tester l’adoption et la pérennité, aussi bien en termes d’acceptabilité que de modèle économique. Une solution de mobilité autonome qui vient compléter l’offre de transport en commun proposée par le réseau de transport de la station de Valberg.

Plusieurs objectifs sont visés :

Expérimenter une solution technologique de rupture en “conditions réelles” (l’automatisation de véhicules de transport partagé en milieu montagnard et complexe).

Diversifier l’offre de transport dans la station.

Proposer une nouvelle expérience utilisateur.

Tester de nouveaux usages de mobilité auprès d’une clientèle semi-captive composée notamment de touristes et saisonniers.

Identifier les conditions d’adoption et les facteurs de succès pour répliquer un modèle viable sur le territoire et au-delà.

+ Informations pratiques :