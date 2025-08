L’aéroport adapte son offre commerciale aux nouvelles tendances

En prise direct avec le grand vent de l’international, l’aéroport Nice Côte d’Azur se doit, pour sa zone commerciale, de coller aux nouvelles tendances de consommation de ses passagers et de proposer une offre innovante, unique, inattendue et de grande qualité mettant en scène le “sense of place” iconique de la Riviera. C’est l’objectif d’un triple appel d’offres lancé le 5 juillet pour renouveler une partie de son offre commerciale sur ses deux terminaux. Les appels d’offres seront effectifs l’an prochain, au 1er avril 2024. (Photo Google Map : une touche Riviera pour les espaces de restauration).

Le premier concerne une activité de retail spécialisé dans la vente de “Pâtisserie de luxe” inspirée de la gastronomie française mais avec une réputation internationale. Deux espaces sont dédiés à l’activité, un dans chaque salle d’embarquement Schengen (13 m² au Terminal 1 et 24 m² au T2). Durée de concession 6 ans.

Le second cible une offre de restauration, à travers un concept de Streetfood haut de gamme. Elle se doit d’être profondément différente de celle que l’on trouve aujourd’hui au Terminal 2, évoquant le voyage, l’ailleurs, mêlant des saveurs sucrées et salées. L’espace dédié est situé dans le hall des enregistrements du T2, sur une surface de 43m². Durée du contrat de 4 ans et 1 mois.

Le troisième appel d’offre est quant à lui dédié à 2 espaces de popup stores, situés en zone publique. Répondant à une véritable logique d’innovation, à travers des concepts de retail, de restauration ou de services, ces deux espaces popup pourront bénéficier de conditions préférentielles pour les marques désireuses d’approcher la clientèle de l’aéroport pour tester leurs marchés. Ces concepts pourront tout autant porter sur une offre de restauration Bio, Vegan, Healthy, une boutique avec son catalogue déporté, un commerce de seconde main, de l’artisanat local, ou toute nouvelle catégorie de produits inédite dans l’aéroport niçois. Durée de la concession : 2 ans.