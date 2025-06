L’aéroport Nice Côte d’Azur renouvelle l’intégralité de son offre commerciale

Dans le domaine commercial, un appel d’offres d’envergure vient d’être lancé sur la Côte : celui de l’aéroport Nice Côte d’Azur qui renouvelle l’intégralité de son offre commerciale sur ses trois terminaux (Terminal 1 et 2 à Nice, terminal affaires à Cannes-Mandelieu) pour des ouvertures à partir de janvier 2025. Répartis sur près de 4.500m2, les 28 espaces commerciaux remis en concurrence représentent plus de 80% de l’ensemble des ventes réalisées dans les boutiques des terminaux 1, 2 et d’aviation générale de l’aéroport. (Photo DR)

L’offre attendue précise le gestionnaire de l'aéroport, s’exprimera autour de multiples segments déjà connus parmi lesquels, les produits “Duty Free” (parfums et cosmétiques, vins et spiritueux, tabac et cigares - la mode et accessoires, le souvenir, la gastronomie locale, le high tech…), mais également de nouveaux concepts autour de l’enfant, du bien-être, de l’éco-responsabilité.

En renouvelant l’intégralité de son offre commerciale, l’aéroport souhaite amplifier sa vision d’un retail revendiquant la singularité de la Côte d’Azur, la richesse, la diversité et l’art de vivre de cette French Riviera qui s’étend de Saint Tropez à l’Italie et qui, à travers le monde, véhicule un rêve atemporel. Mais outre la singularité de son territoire, l’offre commerciale attendue par l’aéroport doit répondre à trois autres critères.

Il s’agit de l’éco-responsabilité, en écho à la politique environnementale très engagée de l’aéroport, de la sérénité, avec une proposition en matière de bien-être qui permette au voyage de débuter dès le passage dans les terminaux, et, troisième point, de l’innovation, critère enregistrant la plus forte croissance dans l’expression des attentes des passagers.

A l’appui de son appel d'offres, l’aéroport fait valoir que ses passagers sont des CSP+ pour 52% et des visiteurs étrangers pour 44%, essentiellement en provenance d’Europe du Nord, du Royaume-Uni, du Moyen Orient et des Etats-Unis, destination en forte croissance alors que le nombre de lignes directes vers ce dernier pays continue d’augmenter. De quoi séduire évidemment les grandes marques.

Candidatures jusqu’au 29 septembre 2023 avec une sélection en mai 2024 et des nouveaux contrats qui débuteront en novembre 2024 pour une ouverture en janvier 2025.