Laeticia Davignac, nouvelle présidente de l’ANDRH Côte d’Azur

Une nouvelle présidente, Laetitia Davignac et une nouvelle vice-présidente qui connaît particulièrement bien l’ANDRH azuréenne, Anne Cagnard : elles ont été élues pour un mandat de deux ans à la tête de l’ANDRH Côte d’Azur (Association nationale des directeurs de Ressources Humaines). Directrice du groupe Berlin Packaging à Nice, Laeticia Davignac succède à Françoise Escourbiac, DRH du groupe Marzocco à Monaco. Quant à Anne Cagnard (Anne Cagnard Consulting) elle a déjà assuré quatre ans de mandat (2020-2024) à la présidence de l’association. (Photo DR : le nouveau bureau de l'ANDRH Côte d'Azur avec Laeticia Davignac à gauche et Anne Cagnard, en dernier rang au centre).

Lors de l’assemblée générale élective qui s’est tenue le 15 janvier, a également été élu un bureau composé de Kristel Navarro (Aucop à Carros), Séverine Mari (GSF Sophia), Tatévik Ozararat (Maison Masséna Collectif immobilier à Nice) et Dominique Poggi (SBM Offshore à Monaco). L'ANDRH Côte d'Azur qui couvre les Alpes-Maritimes, le Var et Monaco compte 120 adhérents.