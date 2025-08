L’Agile Tour Sophia prend de la hauteur

C’est l’un des temps forts de la rentrée du numérique à Sophia Antipolis avec l’Agile Tour Sophia qui aura lieu le 22 septembre, de 8h30 à 17 heures au Campus SophiaTech. Organisée le collectif d’agilistes bénévoles avec l’association Telecom Valley, cette journée de conférences et atelier est destinée aux professionnels azuréens et porte sur les méthodes agiles qui permettent aux entreprises d’être plus performantes en mettant les interactions avec le clients au centre de la relation de travail. Gratuit.

Cette année, l’événement a pour thème la “prise de hauteur” avec une mise en lumière de l’évolution des pratiques de management guidées par les méthodes agiles. Viviane Morelle (OsanWe) facilitatrice et pilote de Montgolfière dans la vie personnelle, ouvrira la journée avec un retour d’expérience sur comment son équipe (de France) a remporté le championnat du monde de Montgolfière l’année dernière, grâce à un état d’esprit agile.

Benjamin Mathieu et Anthony Barone (Département des Alpes-Maritimes) clôtureront la journée avec une keynote de retour d’expérience sur le Management 3.0 dans les organisations. Au total, les participants pourront choisir entre 15 conférences et ateliers ludiques, pour bénéficier de l’expertise des 25 intervenants de la journée et repartir avec les bonnes pratiques à mettre en œuvre par la suite dans leur entreprise respective. Ils pourront aussi profiter de la traditionnelle ambiance conviviale de l’événement lors de moments d’échanges networking au village des sponsors à l’extérieur, sous le soleil de fin d’été.