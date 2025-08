L'ambition présidentielle de David Lisnard mise en avant par le Figaro

"Wauquiez, Lisnard, Bertrand : trois ambitions de droite pour les présidentielles", titre aujourd'hui Le Figaro, pour qui, "tout indique que chacun de ces trois élus placés à la tête d'exécutifs locaux se prépare activement." Si les ambitions présidentielles de Laurent Wauquiez à la tête de l'Aura (la région Auvergne-Rhône-Alpes), et de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France sont anciennes et bien connues, celles de David Lisnard ne s'affichent que plus récemment.

Le Figaro a d'ailleurs contribué à les faire monter en publiant quelques-unes de ses tribunes ravageuses contre la folie bureaucratique française. A quatre ans de la prochaine présidentielle, le quotidien estime que l'ambition du maire de Cannes se dessine et le place aujourd'hui dans le trio des présidentiables de la droite. Et de noter qu'il pose ses jalons à travers ses interventions sur les réseaux sociaux, le début de professionnalisation de son parti "Nouvelle énergie", tandis que la présidence de la puissante association des maires de France lui donne l'implantation nationale qui lui manquait. A suivre.