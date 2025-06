Lampedusa : le Département s’inquiète de l’arrivée d’une vague de migrants

"Une vague submersive colossale" pour Charles Ange Ginesy. Au lendemain d'un imbroglio sur la prise en charge temporaire à Menton de migrants de Lampedusa, le président (LR) du département des Alpes-Maritimes, a fait part de son inquiétude hier matin sur BFMTV quant à la gestion d’un afflux à la frontière franco-italienne. Le Département, a-t-il expliqué, ne peut pas gérer seul cette vague de migrants, en particulier les mineurs placés sous sa responsabilité via l'aide sociale à l'enfance. Il a aussi appelé à une intervention au niveau européen pour résoudre ce problème migratoire et a demandé au gouvernement français de mettre en place un centre d'admission et d'orientation des mineurs, similaire à celui de Calais, afin de soulager le département.

Et de rappeler sur BFMTV que la question migratoire monte en puissance. Après une année 2022 où "5.000 enfants sont venus dans les Alpes-Maritimes", soit "le tiers de l'immigration nationale" selon lui, les Alpes-Maritimes font face cette année à une hausse des arrivées de "+53% par rapport à l'année dernière".