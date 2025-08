Lancement réussi pour Euclid : une incroyable aventure scientifique commence

Lancement réussi pour Euclid ! Suivi en direct sur écran à Cannes chez Thales Alenia Space et à Nice, à l’Observatoire de la Côte d’Azur, le succès du lancement a été applaudi. Euclid représente des années de travail pour sa conception et sa construction sous maîtrise d’oeuvre de Thales Alenia Space et maintenant six années de mission qui ont pour objectif d'étudier l’énergie et la matière noires de l’univers pour mieux comprendre l’origine de son expansion accélérée. (Photo DR : dessin d'Euclid dans l'espace).

Comment l'Univers est-il né ?

Un incroyable aventure scientifique à laquelle participent activement les équipes de l’Observatoire azuréen en association avec les meilleurs laboratoires de recherche européens. La mission Euclid de l’Agence spatiale européenne (ESA) réunit plus de 2.500 membres qui sont affiliés au consortium Euclid. Parmi eux, plus de 1.500 chercheurs actifs en astrophysique, cosmologie, physique théorique et physique des particules avec la contribution d’environ 300 laboratoires couvrant toutes les disciplines connexes à la mission, telles que l’astrophysique, la cosmologie, la physique théorique, la physique des hautes énergies, la physique des particules et la science spatiale.

Au cours de ces six années de mission, le satellite cartographiera la toile cosmique de l’Univers à plus de 10 milliards d’années-lumière. Il révélera l’histoire de son expansion et la croissance de sa structure au cours des trois derniers quarts de son histoire. La mission est conçue pour répondre à certaines des questions les plus fondamentales de la cosmologie moderne, à savoir comment l’Univers est-il né et pourquoi s’étend-t-il à un rythme accéléré au lieu de ralentir sous l’effet de l’attraction gravitationnelle de la matière ?

L'effet "lentille gravitationnelle"

Un travail considérable. A l’échelle de l’Univers. Euclid cartographiera plusieurs milliards de galaxies en trois dimensions. Comment ? La lumière émise par ces galaxies est déviée par l’interaction gravitationnelle avec la matière interstellaire noire et lumineuse avant de nous parvenir sur Terre. Cet effet, appelé “lentille gravitationnelle”, tend à déformer l’apparence des galaxies. En mesurant ces distorsions grâce à l’imagerie fournie par Euclid, les scientifiques pourront observer la façon dont cette mystérieuse matière noire est répartie dans l’Univers et comment celle-ci évolue au fil du temps cosmique, sous l’effet combiné de la gravité et de l’énergie noire.

Le résultat de ces observations sera essentiel pour comprendre pourquoi l’expansion de l’Univers s’accélère aujourd’hui plusieurs milliards d’années après le Big Bang. Une aventure scientifique qui vient de commencer avec ce lancement réussi de Cap Canaveral.