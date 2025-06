L’assurtech Qiti offre son app aux étudiants azuréens qui partent à l’étranger

L’assurtech Qiti se met au service des étudiants niçois et azuréens et, en cette rentrée scolaire, tient à faciliter leurs projets internationaux. Elle met aussi gratuitement à disposition son application à tous ceux qui poursuivent leurs études ou réalisent un stage à l'étranger. L’app a de quoi rassurer étudiants comme parents. Elle a été développée pour assurer une protection optimale et permanente à travers la planète et présente de nombreux avantages et fonctionnalités (alertes locales en temps réel des risques météo, épidémie, grèves…, numéros d’urgences, recommandation d’assurances suivant les pays, assistance médicale, etc.).

Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’être localisé sur la Région et de télécharger l’Application “QITI” disponible sur les stores.