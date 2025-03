Laurent Castillo (LR), un chirurgien niçois au Parlement européen

Si dans les Alpes-Maritimes, leur fief, Les Républicains ont réalisé aux Européennes un score (8,76% et cinquième position) qui a de quoi leur donner des sueurs froides pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet, en revanche ils ont obtenu un élu au Parlement européen : Laurent Castillo. Peu connu du grand public, ce chirurgien niçois, proche d'Eric Ciotti se trouvait en 5ème position sur la liste LR de François Bellamy. Celle-ci ayant obtenu 6 sièges au niveau national, Laurent Castillo ira à Bruxelles avec François-Xavier Bellamy, Céline Imart, Christophe Gomart, Isabelle Le Callennec et Nadine Morano, les six premiers de la liste LR.