L'Hôtel Métropole Monte-Carlo a annoncé la nomination de Laurent Herschbach à sa direction générale, en remplacement de Klaus Kabelitz, qui assurait l'intérim pendant la haute saison avant de regagner Londres. Laurent Herschbach prendra officiellement ses fonctions dès le 1er octobre. Il apporte avec lui près de trente années d'expérience acquises au Ritz Paris, où il a gravi l'ensemble des échelons de la maison, de la réception jusqu'à la direction générale, en passant par les postes de Duty Manager, responsable des services d'accueil, directeur hébergement, directeur de la restauration puis directeur d'exploitation. Diplômé de l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg, il a complété sa formation par des cursus en management hôtelier à Cornell University et en finance à HEC Paris, un profil qui allie donc une solide expertise de terrain à une vision stratégique. (Photo DR : Laurent Herschbach).

À la tête de cet établissement emblématique de la Principauté, situé dans le Carré d'Or à deux pas du Casino de Monte-Carlo, Laurent Herschbach aura pour mission de poursuivre le rayonnement du Métropole et de renforcer son positionnement parmi les plus belles adresses du monde. Il devra accompagner les équipes dans une dynamique d'excellence et d'innovation, tout en préservant l'identité singulière de cette institution monégasque, entre héritage, créativité et art de recevoir. Un équilibre qu'incarnent déjà les différentes signatures de la maison, de la décoration de Jacques Garcia à la scène culinaire portée par Christophe Cussac.