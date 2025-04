Laurent Hottiaux, nouveau préfet des Alpes-Maritimes

“M. Laurent Hottiaux, administrateur de l'Etat du grade transitoire, est nommé préfet des Alpes-Maritimes” : c’est ce qu’annonce un décret du 28 avril 2025 portant nomination du préfet des Alpes-Maritimes. Le conseil des ministres a en effet validé hier l'arrivée du nouveau préfet qui vient remplacer Hugues Moutouh, parti hier au ministère de l’Intérieur. Ce n’est donc pas Pascal Bolot, préfet du Morbihan dont le nom avait été un temps évoqué, qui remplacera le préfet “deux claques au lit” dont les relations avec Christian Estrosi, président de la Métropole s’étaient largement dégradées cet été. (Photo DR : Laurent Hottiaux lors d’une intervention dans les Hauts-de-Seine).

Lors de sa cérémonie de départ, jeudi dernier, Hugues Moutouh n’avait pas manqué d’ailleurs de lancer quelques piques. “Dans ce territoire, on ne tolère que difficilement le pouvoir des autres” avait-il notamment déclaré, cité par Le Figaro. “Vu d’ici, Paris est une réalité bien lointaine ! Tellement lointaine en fait que les préfets et chefs de service qui y sont mutés en viennent parfois à se demander s’ils n’ont pas atterri dans une île au sud de la France métropolitaine, qui jouirait d’un droit local et bénéficierait d’un statut territorial particulier !” avait-il questionné. Une page qui est tournée.

Agé de 51 ans, Laurent Hottiaux, diplômé de l’Ena et de Sciences Po, a débuté sa carrière comme sous-préfet et directeur du cabinet du préfet du Haut-Rhin à sa sortie de l’ENA en 2000. Par la suite il est devenu directeur du cabinet du préfet de Corse puis préfet de la Corse-du-Sud de 2002 jusqu’au printemps 2004. Préfet des Hauts-de-Seine depuis août 2020, il était redevenu administrateur d’État en novembre dernier et se trouvait dans l’attente d’une nouvelle affectation. Avant les Hauts-de-Seine, il avait été pendant trois ans conseiller “intérieur et de sécurité” d’Emmanuel Macron dont il est considéré comme resté un fidèle.

Dans un message sur X, Christian Estrosi a salué l'arrivée d'un "grand serviteur de l'État". "Sa grande expérience, notamment dans l’organisation de grands événements et dans la lutte contre le narcotrafic, sera un atout précieux pour notre territoire", écrit-il. BFMTV signale ironiquement que ce sont “des mots par ailleurs très similaires à ceux qu'il avait adressés à Hugues Moutouh en septembre 2023, pour l'accueillir dans les Alpes-Maritimes”. L'histoire ne se répètera pas forcément.