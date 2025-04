La députée Alexandra Martin, porte-voix du projet “Nouvelle Energie”

Alexandra Martin a été désignée par David Lisnard comme porte-voix du projet NE. La députée de la 8ᵉ circonscription des Alpes-Maritimes, conseillère départementale des Alpes-Maritimes et Secrétaire Générale du parti, intègre une équipe de relais médiatiques rassemblant des personnalités implantées à travers toute la France. “Ensemble, ils porteront la vision libérale de rupture avec le social-étatisme défendue par David Lisnard” est-il souligné dans un communiqué. Dans l'équipe, Alexandra Martin porte des propositions en matière de lutte contre la délinquance des mineurs, contre le harcèlement scolaire et contre les violences intra-familiales, ainsi que sur les sujets liés à la citoyenneté et à la jeunesse ou aux droits des enfants.

Les noms des autres porte-voix donne une idée des soutiens du maire de Cannes dans son projet national :