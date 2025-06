Le 17e Monte-Carlo Jazz Festival est annoncé du 17 novembre au 2 décembre. Au programme des concerts intimistes à l'Opéra Garnier Monte-Carlo. On y entendra Ron Carter, Billy Cobham, Steve Gadd, Jan Garbarek, Macy Gray, Jeanne Added et après le succès de sa Master Class à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo l’an dernier, Alex Jaffray animera “Le Son d’Alex” sur la scène de l’Opéra Garnier. Au menu également Pianoforte (Baptiste Trotignon, Bojan Z, Eric Legnini, Pierre de Bethmann), Kareen Guiock Thuram, Keziah Jones, Incognito, Thomas de Pourquery, Léon Phal et Dominique Fils-Aimé !

Fondé en 2006 par Jean-René Palacio, le Festival doit également son identité à ses parrains : Marcus Miller et Ibrahim Maalouf, qui ne manqueront pas le rendez-vous de cette 17e édition. Outre ces légendes et aficionados de jazz, le MCJF propose une programmation cinématographique spécial jazz avec la projection du film Bird de Clint Eastwood en partenariat avec l'Institut audiovisuel de Monaco. Depuis 2022, les temps forts des Before et After reprendront dans de nouveaux lieux comme le Bar de la Rotonde du Casino Monte-Carlo et occuperont également le Crystal Bar de l'Hôtel Hermitage et le Bar américain de l’Hôtel de Paris.