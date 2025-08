Le Broc : Reborn, le champion du reconditionné accélère

Dans la Zone Industrielle de Le Broc, au-dessus de Nice, l’entreprise était restée discrète jusqu’à présent. Mais aujourd’hui, alors que le marché du reconditionné explose, Reborn a décidé de sortir de sa discrétion et de montrer que, sur la Côte, se trouve bien un pionnier et aujourd’hui un leader dans ce domaine. Marque du groupe DPA Europe à Monaco, elle propose déjà la gamme la plus large de produits tech entièrement reconditionnée en France (iPhones, AirPods, Smartphones, Tablettes et Ordinateurs). Mais elle compte maintenant accélérer à fond. (Photo DR : 54 tests et une remise en état complète).

Un second site de production en construction

Afin de pouvoir répondre à la forte croissance du marché du reconditionné, Reborn va en effet doubler sa superficie utile en se dotant d’un nouveau site production de 7.600 m². Avec son outil de production et logistique ultra moderne actuel de 6.000 m², inauguré en 2017, elle va disposer du plus grand site de reconditionnement d’Europe. Les travaux débuteront courant 2023 pour une ouverture en 2025. Un investissement de 15 M€ qui permettra également de créer 200 emplois.

Cap sur le reconditionné depuis 2017

Société familiale à l’écoute du marché de la Tech, Roger‑David Lellouche, fils du fondateur, prend les rênes en 2003 et la lance sur le marché de la vidéo embarquée, puis sur celui du GPS et de la TNT. C’est en 2017 qu’il décide d’investir dans le reconditionné et fonde Reborn en s’appuyant sur son important réseau de distribution.

Le choix d'une production locale

Bonne pioche. Le marché est en pleine expansion (+11,5 % en 2022). L’an dernier, il représentait 3,2 millions de pièces, soit 20 % du marché du smartphone. Et Roger‑David Lellouche de rappeler qu’un produit reconditionné n’est pas un produit d’occasion. C’est un produit ayant déjà servi qui est remis en état avant d’être commercialisé. Il a donc fait l’objet de tests et de réparations.

54 tests et remise en état complète

Pour garantir cette qualité, Reborn a aussi instauré 54 tests, effectue une remise en état complète et a mis en place des procédures industrielles draconiennes de vérification des produits. En reconditionnant dans ses ateliers de Carros-Le Broc, Reborn a d’autre part fait le choix d’une production locale. Son prochain site de production sera entièrement autonome.

Le marché du reconditionné pour la grande distribution

La stratégie ? Viser la grande distribution qui est entrée sur le reconditionné un peu sur le tard. Mais contrairement à la vente en ligne, la grande distribution représente un marché professionnel avec des barrières à l’entrée pour garantir le sérieux et la qualité. C’est sur ce segment de marché où Reborn est déjà leader que se fera la croissance.

Photo DR : le site de production actuel de Reborn dans la Zone industrielle de Le Broc