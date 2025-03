Le “Cannes startup des industries créatives” fêté à la Bastide Rouge

Elle a ouvert le volet Cannes Startup. C’était il y a 10 ans. Un dixième anniversaire et une décennie d’action au service des startups du bassin cannois que la Pépinière d’entreprises Cannes Bastide Rouge a fêté mercredi à Cannes-La Bocca. Dans une ancienne bastide réhabilitée en 2014 par la mairie, elle propose un dispositif d’hébergement et d’accompagnement privilégié à des prix attractifs. Près de 600 m2 et 20 bureaux sont ainsi mis à disposition de startups innovantes à proximité immédiate du Cineum et du Campus universitaire Georges Méliès. (Photo DR : la Bastide Rouge à Cannes La Bocca).

Participer au développement dynamique de l’industrie créative

Un objectif lui a aussi été fixé dès le départ comme le rappelle David Lisnard, le maire de Cannes : participer au développement dynamique de l’industrie créative conformément à la volonté de l’Agglomération Cannes Lérins de faire du bassin de vie une terre de métiers de l’image et de l’écriture. Dans cette ligne, une dizaine de jeunes pousses ont commencé à y grandir. Parmi elles, Adastra Films, une société de production de films qui a brillé l’an dernier avec son film “LaRoy”, plébiscité au Festival de Deauville.

Actuellement, 13 startups y sont accueillies : Osol, Hive Net, Hoopiz, Toomaï, E.Nova Aerospace, XMakers, Silence Ephemere, Pasqualini Literary Agency, Blue Beacon, BrainyUp, Oly Agency, Jolly Studio et Armoring. Elles bénéficient de prestations essentielles à leur développement comme du conseil en recherche de financements (publics ou privés), ou du soutien juridique et comptable grâce à vingt partenaires (Incubateur Provence Côte d’Azur, Réseau entreprendre, Cannes Is Up, Telecom Valley etc.).

La première étape d'un pôle d'excellence

La pépinière a été aussi la première étape du pôle d’excellence “Cannes Bastide Rouge”. Son but est de favoriser le développement des six filières d’excellence du bassin cannois que sont les industries créatives, le tourisme et l’évènementiel, le spatial, le nautisme, la silver economy ou l’économie des seniors et enfin l’agritech. Ainsi, dix ans plus tard, Cannes Bastide Rouge s'est démultipliée et propose trois sites d’hébergement attractifs : la Cité des entreprises située au cœur du Campus Georges Méliès, la Pépinière et l’Hôtel d’entreprise des Tourrades.

L’ensemble représente aujourd’hui 36 entreprises et 150 salariés sans compter les 1.200 étudiants du campus, la résidence universitaire tandis qu’une autre étape est déjà en cours avec le projet de pôle créatif et audiovisuel Novelty. Sur les anciens terrains d’Ansaldobreda proches du campus, il est prévu des plateaux de tournage, des studios, des bureaux de post-production, des espaces de stockage pour l'événementiel, des bureaux pour coworking, des logements pour actifs, une école, une résidence étudiante pour venir compléter les offres à venir sur le site du Campus Georges Méliès. Un projet qui sera livré en 2027. C’est aussi cette marche cannoise vers une "Silicon Valley de l'audiovisuel" qui a été fêtée mercredi par la communauté high tech azuréenne.

Les trophées de l’Innovation Cannes Lérins Au cours de la soirée, les trophées de l’Innovation Cannes Lérins ont été remis par Cannes Is Up, l’un des quatre piliers de la French Tech Côte d’Azur. Dans la catégorie "Startup" ont été ainsi distingués Rebecca Martinelli et Giacomo Saccone, PhD, de Tethys. Chloé Martin de Maaè, a été primée dans la catégorie "Porteur de projet". Une reconnaissance aussi de leur engagement et de leur impact dans l’écosystème entrepreneurial local.

Photo DR : la communauté high tech azuréenne a fêté les dix ans de la pépinière. En raison d'une météo capricieuse la fête a été déportée au Campus Méliès.