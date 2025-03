Le Cannet fête son 250ème anniversaire

On n’a pas tous les jours 250 ans. C’est pourquoi Le Cannet, juste au-dessus de son grand voisin Cannes, célèbre cet anniversaire avec faste aujourd’hui vendredi et demain. Deux jours de fêtes et de commémorations sont ainsi organisés vendredi 9 et samedi 10 août pour célébrer les 250 ans de la ville. (Photo DR).

Petit retour historique. C’est en effet par arrêté du roi Louis XVI daté du 9 août 1774, que la ville a obtenu son indépendance. Le Cannet a commencé à être un lieu habité au XVe siècle. En 1441, le roi René, comte de Provence, décide une politique d’immigration avant de rattacher notre région à la couronne de France. Les moines manquent de main d’oeuvre et décident d’aller en ltalie, dans leur fief du Val d’Oneille, pour amener au Cannet 140 familles, “les figons”. Les quartiers de la ville portent encore leurs noms : Ardisson, Calvy, Dany, Gourins...

Une expansion régulière de l'habitat en forme dispersée conduit ensuite à la construction de l'église Sainte-Catherine entre 1552 et 1556. Une initiative qui porte en germe une rivalité avec Cannes. À partir de 1750, les Cannettans commencent à exprimer leur volonté d’indépendance. Le 9 août 1774, Louis XVI rédige une lettre patente en faveur des Cannettans et le 29 janvier 1777 le Parlement de Provence enregistre l’arrêt du roi.

C’est cet arrêté du roi cependant qui marque la naissance de la ville et qui donne l’occasion d’un événement unique. Au programme du vendredi 9 août, est inscrite une grande soirée festive à partir de 19h30 au théâtre du Tivoli avec des jeux et défilés ponctués en soirée par un embrasement de l’hôtel de ville et une soirée DJ à ciel ouvert. Demain, samedi 10 août, la fête se poursuit avec la commémoration de la Saint-Didier, Saint Patron de la ville depuis 1830, autour d’une procession et en soirée avec un grand aïoli traditionnel dansant au Théâtre du Tivoli, organisé par l’Association du Vieux-Cannet, suivi du concert de Sébastien El Chato et ses musiciens.