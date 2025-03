Le Centre Hospitalier de Grasse, site pilote de régénération urbaine

C’est un immense défi que le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse a engagé à l’occasion de son 25ème anniversaire en 2023 : le défi de la “Post croissance”. En un mot, il s’agit de la prise de conscience que nous vivons dans un espace fini en termes d'accès aux ressources pour agir et assurer la résilience de notre belle planète. Un défi qui est lancé sur une période longue de 10 ans, avec aujourd’hui une première étape significative : le Centre Hospitalier de Grasse a été retenu en tant que premier lauréat de l'appel à candidatures “Devenir un site pilote de régénération urbaine”, lancé dans le cadre du projet de recherche-action Régén’ère Azur.

Mettre en oeuvre des pratiques et des modèles régénératifs

Porté par le Club des Entrepreneurs en partenariat avec le centre de recherche-action LUMIÅ et le cabinet de sociologie Change it Use it, ce projet ambitionne d’expérimenter de nouvelles coopérations et alliances stratégiques entre entreprises et collectivités territoriales et de concevoir de nouveaux instruments de développement entrepreneurial et territorial pour mettre en oeuvre, concrètement, des pratiques et des modèles régénératifs. Le tout avec un objectif : faire de l’ouest des Alpes-Maritimes, la Métropole Cap Azur, un territoire pilote en régénération socio-écologique.

Le développement de sites pilotes

Parmi les solutions régénératives à expérimenter pour le territoire a été identifié est le développement de sites pilotes visant la régénération socio-écologique à l’échelle urbaine. C’était l’objet de l’appel à candidature lancé en mars 2024 avec aujourd'hui comme premier lauréat le Centre Hospitalier de Grasse (11,8 hectares). Ce site, est-il expliqué, représente un vrai potentiel de régénération socio-écologique, tant du point de vue de la santé environnementale que pour "prendre soin" de ses usagers (patients, accompagnants, visiteurs, soignants et personnel administratif) en leur permettant de développer des activités en connexion avec les écosystèmes naturels.

Restructuration des différents plateaux techniques, mise en place d’ombrières photovoltaïques sur les parkings, végétalisation des toits pour solutionner la problématique identifiée d’îlot de chaleur, valorisation des espaces végétalisés, … constituent autant de projets envisagés qui peuvent être revus pour intégrer les enjeux de la régénération.

Cinq autres sites pilotes accompagnés

Cinq autres sites pilotes participants à l’appel à candidatures seront accompagnés : le Campus Polytech Nice Sophia, le Domaine des Sources de la Siagne à Saint-Vallier de Thiey, un espace vert du Centre Hospitalier de Cannes, l’Îlot Cauvi-Prouvé à Grasse ainsi que L’Arche à Grasse. Les livrables sont attendus d’ici la fin d’année 2024 pour cette première phase du défi "Post croissance".