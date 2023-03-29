Le Centre international de Valbonne au top des meilleurs collèges et lycées de France

Le Centre International de Valbonne bien placé dans le palmarès des trente meilleurs collèges et lycées publics de France que publie ce matin Le Figaro, un classement qui fait référence. Ainsi, pour les collèges publics, le Collège International de Valbonne se retrouve même sur le podium en troisième position derrière le Collège Franco-Allemand de Buc et le Collège international de Noisy-le-Grand et devant Le Parc à Saint-Maur-des-Fossés (4ème) et, cinquième, le célèbre Henri IV à Paris 5ème.

Le Lycée international de Valbonne, quant à lui, se retrouve à la 14ème place des meilleurs lycées publics de France, un classement dominé par Louis Le Grand et Henri IV, deux lycées stars de Paris 5ème. En revanche, aucun établissement azuréen ne figure dans les trente premiers collèges et lycées privés de France.

Autre classement publié hier, celui sur des meilleurs lycées de France du magazine L'Étudiant. Dans les Alpes-Maritimes, l'institution Saint-Joseph Carnoles de Roquebrune-Cap-Martin est placée en première position suivie de deux lycées privés cannois, le lycée Sainte-Marie et Stanislas. Deux établissements publics complètent ce top 5 : le Lycée international de Valbonne et le lycée Carnot à Cannes.