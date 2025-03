Le cinéma se fait aussi sur la Côte d’Azur

Si la Côte d’Azur sublime le cinéma avec le Festival de Cannes, elle contribue aussi à le faire. C’est ce que montre la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur qui en pleine agitation festivalière a fait le point sur l’activité des tournages sur le territoire maralpin. Cette année, trois films tournés sur son territoire se retrouvent en sélection dont deux, Diamant Brut et The Substance, en Compétition Officielle. (Photo DR)

Trois films tournée sur la Côte en Sélection Officielle

“Diamant Brut”, premier long-métrage de la réalisatrice française Agathe Riedinger, avec Malou Khebizi, Idir Azougli et Andréa Bescond est ainsi au programme de la Compétition Officielle. Ce film produit par Silex films a été aidé par la Région Sud et le Département des Alpes-Maritimes. Il a été tourné dans les communes de Cannes, Grasse, Mandelieu, Mougins, Valbonne-Sophia Antipolis, Biot et Saint-Laurent-du-Var. Il a demandé au total 10 jours de tournage local qui se sont traduits par l’embauche de plus de 200 techniciens, comédiens et figurants azuréens.

“The Substance” de la réalisatrice française Coralie Fargeat, produit par Working Title et Universal Pictures, avec au casting Demi Moore et Margaret Qualley est lui aussi en Compétition Officielle. En tant que production étrangère, ce film a bénéficié du crédit d’impôt international du CNC. Il a été tourné en partie dans les Alpes-Maritimes. Les 9 jours de tournage ont également permis l’embauche de 220 techniciens, comédiens et figurants azuréens.

"Niki" est inscrit dans la prestigieuse section “Un certain regard”. Il est réalisé par Céline Sallette, produit par Cinéfrance studios et Wild Bunch distribution, avec au casting Charlotte Lebon, Damien Bonnard et Judith Chemla. Il a été tourné à Nice, Cagnes-sur-Mer, Gattières et Saint-Jeannet, sur une période de 5 jours ce qui a permis l’embauche d’une cinquantaine de techniciens, comédiens et figurants azuréens.

De plus en plus de tournages sur la Côte

En 2023, 551 tournages parmi lesquels 10 longs métrages et 14 fictions TV et plateformes ont été accueillis par la Côte d’Azur. Une année qui a vu tourner des réalisateurs de renom comme émergents pour tout type de production, de la société indépendante au studio international. Au total, ce sont plus de 1.600 jours de tournage qui ont été enregistrés (6% de plus qu’en 2022 et 34% de plus qu’en 2019). Pour la plupart, ils sont portés par des productions ayant été accompagnées et orientées par la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur.

Netflix, Amazon Prime, TF1 en 2024

La tendance se poursuit en 2024 avec un accueil de productions tous formats confondus toujours en forte croissance. Il est noté en particulier le retour des productions “made in USA” après les grèves qui ont paralysé le cinéma américain l’an passé. L’année a démarré avec la fin du tournage de la série TF1 Carpe Diem en janvier, entièrement tournée dans les Alpes-Maritimes et dont le rôle principal a été joué par Samuel Le Bihan. Une série de télé-réalité Netflix japonaise s’est ensuite installée sur le département pendant plus de 15 jours au mois de mars.

Tout récemment, a été également accueilli certainement l’un des tournages les plus importants de la Région Sud cette année, un long métrage américain pour Amazon Prime, avec au casting John Cena, Idris Elba et Priyanka Chopra. La production a tourné un mois au total entre Sospel, les Studios de la Victorine, Nice et Théoule-sur-Mer notamment. Enfin, deux séries Netflix sont actuellement en réalisation sur le département dont l’une implantée pour plus de 4 mois. De quoi mettre en valeur la Côte d’Azur sur les écrans du monde.