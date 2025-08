Le “client mystère” au top des jobs d’été les mieux payés

Quels sont les jobs d’été les mieux payés pour cette saison 2023 ? QAPA, la solution digitale Adecco, en donne une idée à travers un baromètre de l’emploi dédié. Son classement dévoile encore une importante proportion de postes dans l'hôtellerie/restauration mais également de nouveaux métiers comme celui de “client mystère”. Le secteur de l'hôtellerie/restauration reste cependant le plus attrayant. Il propose de nouveau la plus grande majorité des jobs d’été les mieux rémunérés. Ainsi, on retrouve dans le classement 2023 des postes de voituriers dont les salaires mensuels sont compris entre 1.850€ et 4.030€ bruts, de barmen entre 1 850€ et 2 900€ bruts, mais aussi de serveurs entre 1.765€ et 2.800€ bruts. (Photo DR).

En 2022, le job de "péager" faisait son entrée dans le classement, mais cette année c’est celui de client mystère qui prend la tête et propose des salaires mensuels bruts allant de 1.800€ minimum à 4.570€. Ce métier encore méconnu est très prisé par de nombreuses agences d’audit ou de marketing qui proposent ainsi à leurs marques d’évaluer la qualité d’une prestation. Ce type de poste demande certaines qualités de comédien, notamment pour jouer le jeu d’un client classique et se mettre dans la peau d’une personne lambda en train de tester un service souligne QAPA. Voici son classement.