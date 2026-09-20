Faute d'une disponibilité hôtelière suffisante pour son expansion, le grand congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge d'Informa quitte le Grimaldi Forum et s'installe au Palais des Festivals, aux côtés du Cannes Lions et du World AI Cannes Festival. Une 25ème édition (et première cannoise) en avril 2027 avec 17.000 participants attendus.

L'Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC), rendez-vous mondial de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique et de la longévité, quittera Monaco à partir de 2027 et organisera la 25ème édition de son congrès-exposition du 1er au 3 avril au Palais des Festivals de Cannes. Un transfert d'importance. Organisé par Informa, groupe international de l'événementiel professionnel, l'événement, qui s'était tenu au Grimaldi Forum du 26 au 28 mars attend à Cannes l'an prochai 17 000 praticiens, experts et industriels du monde entier. Par ailleurs, le déplacement à Cannes s’accompagne d’un élargissement de positionnement du salon qui veut couvrir l'ensemble du champ, alliant la médecine esthétique et la chirurgie à la longévité, un secteur actuellement en pleine expansion. (Photo DR).

L'AMWC compte parmi les grands rendez-vous internationaux du secteur de l'esthétique médicale. Il réunit habituellement médecins esthétiques, dermatologues, chirurgiens plasticiens et praticiens de disciplines connexes, ainsi que fabricants d'injectables, de lasers, d'appareils, de produits de soin et de technologies de régénération, aux côtés de distributeurs, cliniques, investisseurs, formateurs et sociétés savantes. Le programme combine formation médicale continue, démonstrations de techniques, présentations scientifiques, nouveautés industrielles et grand salon professionnel. Avec un seuil annoncé de 17 000 participants pour son arrivée cannoise, l'événement devrait peser fortement sur l'hôtellerie, la restauration, les transports et les prestations événementielles du bassin cannois, en tout début de saison.

Le choix de Cannes s'explique par plusieurs atouts : bien sûr son Palais des Festivals doté de vastes espaces d'exposition et de congrès, son expérience éprouvée des grands événements internationaux (MIPIM, Festival de Cannes, Cannes Lions...) et sa proximité de l'aéroport comme pour la Principauté. Mais surtout, Cannes avait ce qui manquait à Monaco : une capacité hôtelière conséquente à la hauteur des développements envisagés de l'événement. Dans la stratégie locale, l'AMWC vient ainsi compléter le calendrier cannois avec un rendez-vous de printemps, positionné avant les grands événements de mai et de juin.

Ce transfert consolide aussi les liens entre Informa, la Ville de Cannes et le Palais des Festivals. Le groupe est déjà présent dans l'économie événementielle cannoise à travers Cannes Lions et maintenant le WAICF (World AI Cannes Festivals), qui a été racheté en février dernier à RX et aura lieu en février 2027 sous la bannière d'Informa. Pour Cannes, l'ajout de l'AMWC à sa programmation, représente une belle opération. Il renforce la ville comme plateforme mondiale de congrès professionnels, avec des effets attendus au-delà des seuls trois jours du salon (journées de montage, soirées, événements satellites et séjours d'affaires).