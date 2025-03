Le Crossover Summer de samedi à Isola est annulé

Pas de Crossover Summer samedi à l’arrivée du Tour de France à Isola 2000. Le rendez-vous qui avait été initialement prévu samedi 20 juillet de 12 à 18 heures est annulé pour des raisons de planning ont annoncé les organisateurs aujourd’hui en fin de matinée. Et de reporter le premier et unique rendez-vous du Crossover Summer à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le samedi 24 août avec The Avener en tête d’affiche.