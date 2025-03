Le CRT Côte d’Azur perd son R de Régional et devient Côte d’Azur France Tourisme

Le CRT Côte d’Azur (Comité Régional du Tourisme) a enlevé son T. Mais il garde son cap et renforce ses actions au service du tourisme azuréen sous le nom désormais de Côte d’Azur France Tourisme. Le nouveau nom a été entériné la semaine dernière, lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le jour de la Fête de la Musique. En présentant son nouveau nom dans les locaux du Département à Nice, l’association que préside Alexandra Borchio Fontimp, sénatrice et conseillère départementale, a dévoilé son nouveau format, élargi désormais à 53 membres. (Photo © Bruno Persico / CÔTE d’AZUR FRANCE TOURISME : à la sortie de l'assemblée générale de l'association).

La fin d'une exception française

Ce changement vient de la fin de ce qui était considéré comme une exception française : la présence de deux comités régionaux du tourisme dans une seule et même région, la PACA, Provence Alpes Côte d’Azur. Depuis des années, cette exception était contestée au niveau régional mais justifiée sur le plan départemental par l’existence de deux marchés touristiques différents, celui de la Côte d’Azur et celui de la Provence.

Le point de rupture est venu des élections régionales des 20 et 27 juin 2021. Elles avaient entraîné une scission (déjà) au sein du parti Les Républicains. Dans la foulée, en juillet, la Région décidait alors de ne plus subventionner le CRT azuréen (700.000 € annuellement). Contesté en justice, ce retrait de subvention a été validé par le tribunal administratif de Marseille en avril dernier. Le comité azuréen du même coup ne pouvait plus conserver son R de Régional.

38 membres supplémentaires et de nouvelles missions

D’où le changement d’appellation opéré récemment et la reprise d’un nom qui avait été déposé en 2016 pour les produits licenciés du territoire, Côte d’Azur France, auquel est venu s’ajouter Tourisme. Dans son nouveau format, l'association est en charge également du développement de la stratégie de marque territoriale ainsi que de son programme de licence www.marque-cotedazurfrance.com .

Elle gagne aussi 38 membres (53 membres désormais au total) parmi lesquels : les Aéroports de la Côte d’Azur, l’Université Côte d’Azur, le Parc National du Mercantour, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes, la French Tech Côte d’Azur, les Gîtes de France, ou encore la Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco.(ADT) Var Tourisme, Linkeus… “Fidèle à ses 300 jours d’ensoleillement par an, la CotedAzurFrance bénéficiera d’un avenir lumineux, comme l’attestent déjà ces perspectives prometteuses grâce à un tourisme durable,” a assuré Alexandra Borchio Fontimp.