Le décès de François Druet, l’architecte du Palais des Festivals de Cannes

Son nom restera lié à l’histoire du Palais des festivals et des congrès de Cannes. A 39 ans, François Druet, en collaboration avec l’architecte anglais Sir Hubert Bennett, avait remporté le concours international pour construire un centre de congrès de 70.000 m2 sur l'emplacement de l'ancien Casino municipal de Cannes afin de remplacer le “Palais Croisette” trop vétuste et exigu. Si l’ambition esthétique du départ s’est dégradée par une approche productiviste (le chapeau qui devait alléger la structure est remplacé par un toit plat ; les pierres blanches deviennent du béton ocre), François Druet s’est toujours battu ensuite pour améliorer son oeuvre cannoise, rappelle David Lisnard.

Le maire de Cannes a tenu aussi à lui rendre hommage. Et de rappeler la création d’un puits de lumière entre les deux bâtiments, la restructuration des marches iconiques du Palais, ou encore les grands travaux de modernisation et d’embellissement avec des façades rénovées et habillées de blanc, la création d’une nouvelle verrière, la rénovation du grand auditorium Lumière…autant d'opérations auxquelles il a participé.