Le décès de Jean-Claude Gaudin, ancien maire de Marseille

Ancien maire emblématique de Marseille, Jean-Claude Gaudin est décédé aujourd'hui à l'âge de 84 ans. En tant que maire, il a piloté Marseille pendant 25 ans (de 1995 à 2020), mais a eu également de multiples activités politiques. Il a été notamment ministre de la ville (1995-1997), président de région, député, sénateur, vice-président du Sénat. Il avait quitté son mandat de maire en juin 2020 et avait passé l'écharpe à Michèle Rubirola qui lui avait succédé. Cette dernière avait démissionné dans l'année et passé le relai à Benoît Payan, le maire actuel.

Président de l'Association des Maires de France, David Lisnard lui a rendu hommage. "Jean-Claude Gaudin fut surtout un homme de passion et de dévouement pour sa ville, Marseille, à laquelle il consacra sa vie. Le mandat de maire, certainement le plus beau de tous par son caractère concret, est aussi d’une haute exigence. Haute personnalité nationale qui porta notamment la voix de l’UDF, il a su faire face à Marseille aux défis et aux pièges – parfois aussi aux trahisons, résistant aux aléas de la vie politique locale et nationale, notamment en 1981 où il fut le seul élu de droite à conserver son siège de député dans les Bouches-du-Rhône."

"Jean-Claude Gaudin était un tribun, cultivé et populaire, usant de l’humour et d’une bonhomie naturelle pour résoudre les situations délicates et difficiles. Ce fut surtout un ardent praticien de la politique qui rechercha toujours la communion avec sa ville", a souligné le maire de Cannes.

Président de la Métropole, Christian Estrosi a salué un "homme du Sud à la faconde légendaire, infatigable militant des valeurs de la droite et du centre. Maire bâtisseur, homme de conviction et de combat, il aura été toute sa vie au service de Marseille qu’il aimait passionnément et de ses habitants."