Le Digital Services Act européen entre en service aujourd’hui

Mis en place par l’Union Européenne, le DSA (Digital Services Act) entre en service aujourd’hui et s'impose désormais aux 19 plus grands réseaux sociaux, places de marchés et moteurs de recherche (Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X - ex Twitter, TikTok…). Ces plateformes en ligne, à l’instar des institutions financières, ne peuvent plus désormais fixer leurs propres règles.

Elles sont tenues entre autres à proposer un outil pour signaler facilement les contenus illicites et les retirer, à se soumettre à un audit annuel indépendant sur le respect de leurs obligations, à présenter le fonctionnement de leurs systèmes de recommandation et proposer des alternatives sans personnalisation, pour les sites marchands à tracer les vendeurs afin de réduire les fraudes. Des règles sans précédents pour lutter contre les contenus illicites et se montrer plus transparents .