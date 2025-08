Le Festival de Cannes a dévoilé la composition du Jury 2023

On connaissait le président du jury du prochain Festival de Cannes. Restait à en connaître les membres. Leurs noms ont été dévoilés aujourd’hui. Dans son choix, le Festival a souhaité “saluer l’arrivée d’une génération d’artistes qui réalisent, qui jouent, qui chantent, qui écrivent”. Aux côtés du président, le réalisateur Ruben Östlund deux fois “palmé”, on retrouve cinq hommes et quatre femmes : la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, l’acteur français Denis Ménochet, la scénariste et réalisatrice britanico-zambienne Rungano Nyoni, l’actrice et réalisatrice américaine Brie Larson, l’acteur américain Paul Dano, l’écrivain afghan Atiq Rahimi, le réalisateur argentin Damián Szifron, ainsi que la réalisatrice française Julia Ducournau. Elle aussi a été “palmée” une fois en 2021.